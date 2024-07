Motorradunfall in Spittal forderte eine Schwerverletzte

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 21:14 / ©5 Minuten

Eine Motorradgruppe aus Salzburg war am Donnerstagnachmittag auf der B100 Drautal Straße unterwegs, als es zu einem folgenschweren Zwischenfall kam. Denn kurz vor dem nächsten Halt im Bereich einer Abzweigung in Spittal an der Drau verlor eine 37-jährige Frau die Kontrolle über ihr Bike und kippte um.

Bikerin bei Unfall auf B100 schwer verletzt

„Das Motorrad stürzte dabei so unglücklich auf ihren linken Fuß, dass sie eine schwere Verletzung erlitt“, heißt es seitens der Polizei. Ihre Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Frau wurde in der Folge mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.