100 Stunden im Einsatz: Nicht nur Unwetter halten Leobener Florianis auf Trab

Die letzten zwei Tage waren, und sind es teilweise auch nach wie vor, ziemlich fordernd für die Feuerwehren aus dem ganzen Land. Grund dafür sind die heftigen Unwetter in der Obersteiermark. Auch für die Florianis aus Leoben waren die letzten Stunden nicht unbedingt einfach.

Brände, Unwetter und Co.

Neben mehreren Brandmeldealarmen sowie Lift- und Türöffnungen in Leoben selbst, wurden die Leobener Feuerwehr auch zum Unwettereinsatz in Trofaiach gerufen, um die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen. „So nebenbei wurden in unserem KAT-Lager noch Sandsäcke befüllt und den im Unwettereinsatz befindlichen Feuerwehren im Bereich Leoben zur Verfügung gestellt“, heißt es von Seiten der freiwilligen Feuerwehr Leoben Stadt in einem Einsatzbericht.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt

LKW gegen Auto mitten in der Stadt

Am Mittwochnachmittag kam es noch zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Leoben. Auch dort rückten die freiwilligen Helfer so rasch sie konnten zum Einsatz aus. „Insgesamt waren 13 Feuerwehrmänner und -frauen 100 Stunden im Einsatz. Alleine in Trofaiach“, geben sie abschließend bekannt.