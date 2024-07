Freitag bringt bis zu 33 Grad in Kärnten

Frühnebelfelder lösen sich Freitagfrüh rasch auf und die Sonne kommt zum Vorschein. „Erst im Laufe des Nachmittags bilden sich wieder vermehrt Quellwolken“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Über den Bergen können in der Folge wieder einige Wärmegewitter entstehen, die spätestens am Abend in Kärnten verbreitet für Regenschauer sorgen.