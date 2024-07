Sonne und Gewitter: So verläuft der Freitag in Österreich

Veröffentlicht am 18. Juli 2024, 21:50 / ©pixabay.com

Der Freitag startet in Österreich großteils mit Sonnenschein. Allmählich lassen sich zuerst über dem Bergland Quellwolken blicken, welche die Sonne immer mehr abschirmen. Schließlich bilden sich vereinzelte Regenschauer und ab dem Nachmittag und Abend auch einige Gewitterzellen in weiten Teilen des Landes. Sie ziehen nach Südosten hin bis weit in die Nacht hinein. „Zumindest punktuell können auch Schäden angerichtet werden“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Fernab von Gewittern weht der Wind nur schwach bis mäßig aus dem Osten. Die Frühtemperaturen liegen bei 14 bis 21 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 33 Grad.