Abenteuerliche Bergung: Mountainbiker nach Sturz am Weißensee gerettet

Der Mountainbiker konnte nach dem Sturz per Seilbergung gerettet werden.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 06:06 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Ein 54-jähriger Deutscher stürzte gestern am Nachmittag mit seinem Mountainbike auf einem Singletrail in der Gemeinde Weißensee in steilem Gelände. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt.

Seilbergung geglückt

Nachfolgende Mountainbiker leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Besatzung des Rettungshubschrauber ARA 3 versorgte ihn und neun Mitglieder der Bergrettung Oberes Drautal trugen den Verletzten etwa 40 Höhenmeter zu einer freien Stelle, von wo aus die eine Seilbergung durchgeführt wurde.