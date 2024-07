Brand in Werkstatt: Drei Männer entkamen nur knapp den Flammen

Gegen 17.15 Uhr verständigten Zeugen den Notruf, da eine Kfz-Werkstatt in Brand stand.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 06:10 / ©FF Rottenman

Gegen 17.15 Uhr verständigten Zeugen den Notruf, da eine Kfz-Werkstatt in Brand stehen solle. Als die Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintraf, war die Feuerwehr bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Vier Fahrzeuge standen zu dem Zeitpunkt in Brand.

Drei Männer verletzt

Drei Männer aus dem Bezirk Liezen – sie waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Werkstatt – erlitten durch die Flammen und die damit verbundene Rauchentwicklung Verletzungen unbestimmten Grades. Durch die schnelle Ausbreitung des Feuers konnten die Männer im Alter von 27, 41 und 46 nur mit Mühe aus der Werkstadt entkommen. Zwei der Männer (41, 46) wurden in das LKH Rottenmann verbracht, der 27-Jährige begab sich in häusliche Pflege.

©FF Rottenman Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz

Brandursache

Die Brandursache dürfte die Entzündung von Benzindämpfen beim Abpumpen von Benzin aus dem Tank eines Pkw gewesen sein. Die Ermittlungen dazu laufen derzeit noch. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Rottenmann, Bärndorf, Stainach und Trieben standen mit insgesamt 52 Kräften im Einsatz.