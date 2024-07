Tragischer Absturz in den Berchtesgadener Alpen: 74-Jähriger tot

Am Donnerstag unternahmen drei österreichische Bergsteiger eine Bergtour zum Hohen Göll in den Berchtesgadener Alpen in Salzburg. Schon am Vortag stiegen sie zum Purtschellerhaus auf, um am Morgen in Richtung Gipfel weiterzugehen. In den Mittagsstunden erreichten die drei pensionierten Bergsteiger den Gipfel des Hohen Göll.

20 Meter abgestürzt

Nach einer ausgiebigen Rast traten sie den Abstieg an. Entlang einer ausgesetzten Stelle kam einer der Bergsteiger, ein 74-jähriger Salzburger, ins Stolpern und stürzte circa 20 Meter in eine Rinne ab. Die Begleiter verständigten die Rettungskräfte und stiegen sofort zum Verunfallten ab.

Alle Rettungsmaßnahmen vergeblich

Trotz eingeleiteter Erstversorgung erlag der Bergsteiger seinen Verletzungen. Der Notarzt, der mit dem angeforderten Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen wurde, konnte nur mehr den Tod feststellen. Der Polizeihubschrauber Libelle wurde angefordert und führte die anschließende Aufnahme der zwei unverletzten Begleiter und die Bergung des Verunfallten durch.