Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr: Motorrad stand in Flammen

Am Einsatzort breitete sich der Brand bereits auf die angrenzenden Sträucher aus. Mittels zwei C-Rohren konnte der Brand rasch abgelöscht werden. Anschließend wurde das ausgebrannte Wrack mit Muskelkraft händisch geborgen und an einer von der Polizei benannten Stelle gesichert abgestellt. „Inklusive der Nachbereitung und Reinigungsarbeiten im Feuerwehrhaus konnten die Mitglieder nach rund zwei Stunden in ihre Betten zurückkehren, bevor diese in wenigen Stunden ihren Brotberufen nachgehen“, teilen die Einsatzkräfte mit. Mit im Einsatz stand die Polizei Niederösterreich.

