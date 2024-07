LKW in Flammen: Tunnelsperre nach Fahrzeugbrand im Katschbergtunnel

Heute Nacht gegen 2 Uhr begann eine Sattelzugmaschine auf der A 10 im Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Villach stark aus dem Auspuff zu rauchen und schließlich zu brennen. Der türkische LKW-Lenker hielt sein Fahrzeug im Tunnel an und konnte das Feuer gemeinsam mit Mitarbeitern des Autobahnbetreibers rasch unter Kontrolle bringen. Die Nachsicherungsmaßnahmen übernahmen die Feuerwehren St. Michael und Rennweg.

45 Einsatzkräfte beteiligt

Der LKW wurde schließlich aus dem Tunnel geschleppt und auf einem Parkplatz abgestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Tunnel und an der Zugmaschine entstand ebenfalls kein Schaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael und Rennweg mit rund 45 Einsatzkräften. Als Brandursache dürfte ein verstopfter Dieselpartikelfilter in Frage kommen. Der Katschbergtunnel musste wegen des Vorfalles in beiden Richtungen gesperrt werden.