Führerscheinloser Motorradfahrer nach Kollision mit Auto verletzt

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 06:46 / ©5min/pexels,JakubSisulak/MontageCanva

Am späten Nachmittag des 18. Juli ereignete sich in Bergheim in Salzburg auf der B156 ein Verkehrsunfall mit Verletzung. Ein Motorradfahrer hatte eine Verkehrsinsel im Gegenverkehr umfahren und kollidierte mit einem einfahrenden Auto.

Motorradfahrer wurde verletzt

Der Motorradlenker, ein 43-jähriger Salzburger, der keine gültige Lenkberechtigung besaß, wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Salzburg geflogen. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt, dessen Beifahrerin blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest mit dem Autofahrer verlief negativ.