Naturpark Dobratsch: Sommerevents für Sportler, Sternengucker und Kinder

Im Naturpark Dobratsch ist immer was los. Auch nächste Woche erwarten die Besucher wieder verschiedene Veranstaltungen, bei denen sowohl Sportler als auch Naturfreundinnen auf ihre Kosten kommen. Auch Kinder kommen im Naturpark nicht zu kurz. Wir haben für euch zusammengefasst, was in der Kalenderwoche 30 am Dobratsch geboten wird.

Donnerstag, 25. Juli: Radfahren durch das Naturjuwel Schütt

Bei einer Radtour können die Teilnehmer den Naturpark Dobratsch auf zwei Rädern erleben. Dabei werden auch Fakten über die Tier- und Pflanzenwelt am Dobratsch geboten und auch die Entstehung der Schütt wird den Teilnehmern erklärt.

Termin Donnerstag, 25. Juli

Uhrzeit: 10 bis ca. 15 Uhr

Treffpunkt: Bahnhof Villach Warmbad

Weiterer Termin: Donnerstag, 22. August 2024

Wichtige Infos Bitte mitnehmen: E-Bike oder Fahrrad, Fahrradhelm, feste Schuhe, wetterfeste Kleidung, Getränke sowie persönliche Stärkung.

Kosten: € 22,00 Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, € 15,00 Kinder (Mindestalter 10 Jahre), Mittagessen nicht im Preis inbegriffen

Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen max. 10 Personen

Anmeldung: bis Vortag um 12 Uhr beim Verein Naturpark Dobratsch, T: +43 4242 57571 28, E: [email protected] Teilnahme nur mit Fahrrad oder E-Bike möglich. Die Tour ist für Fahrradfahrer (ohne E-Bike) mit guter Kondition geeignet. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt eine Radhelmpflicht!

Freitag, 26. Juli: Nachts im Naturpark (astronomische Führung)

Gemeinsam mit der Astronomischen Vereinigung Kärnten bietet der Naturpark Dobratsch eine geführte nächtliche Tour durch den Park. Dabei werden sowohl Phänomene des Nachthimmels als auch nachtaktive Tiere Thema sein.

Temin Freitag, 26. Juli

Ort: Villach, Warmbad, Kärnten Therme

Uhrzeit: 21 bis 24 Uhr

Weiterer Termin: Freitag, 23. August 2024

Wichtige Infos Bitte mitnehmen: wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Stirnlampen/Taschenlampen, wenn vorhanden

Kosten: Erwachsene € 22,00 | Kinder € 15,00

Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen, max. 15 Personen

Anmeldung: bis Vortag um 12:00 Uhr

Verein Naturpark Dobratsch, T: +43 4242 57571 28, E: [email protected] Leihausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Bei Schlechtwetter finden die Touren nicht statt.

©Die Kraft des Sehens Unter den Veranstaltungen im Naturpark Dobratsch ist auch eine Nachtführung.

Jeden Mittwoch bis 4. September: „Auf die Plätze, fertig …“

Auf der Napoleonwiese bei der Kärnten-Therme in Villach Warmbad wird jeden Mittwoch bis 4. September von 9 bis 12 Uhr ein spielerisches Naturerlebnis für Kinder geboten. Dabei werden verschiedene Spiele gespielt und den Kindern wird Wissenswertes über die Natur und den Naturpark vermittelt.

Wichtige Infos Kosten: Erwachsene € 22,00 | Kinder € 15,00

Teilnehmeranzahl: mindestens sechs Personen

Anmeldung: bis Vortag um 12:00 Uhr

Verein Naturpark Dobratsch, T: +43 4242 57571 28, E: [email protected]

Für Kinder ab sechs Jahren.



©Verein Naturpark Dobratsch Auch für Kinder wird im Naturpark Dobratsch im Sommer einiges geboten.

Jeden Mittwoch bis 4. September: „Begegnungen mit dem Naturwunder Wald“

Von 3. Juli bis 4. September können Besucher an einer Erlebniswanderung mit allen Sinnen teilnehmen. Die Naturpark-Ranger führen die Teilnehmer durch eine barrierefreie Tour ohne Schwierigkeitsgrad entlang des Warmbader Kurparks und der umliegenden Waldbereiche.

Termin jeden Mittwoch bis 4. September

Ort: Villach, Warmbad, Kärnten Therme

Uhrzeit: 16 bis 17.30 Uhr (Dauer 1,5 bis 2 Stunden)

Wichtige Infos Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk

Kosten: € 22,00 pro Person | Kinder € 15,00 | mind. 4 Personen

Was wird geboten: eine barrierefreie Führung. Im Falle eines besonderen Bedarfs bitte bei der Anmeldung bekannt geben!

Anmeldung: bis Vortag um 12:00 Uhr | Verein Naturpark Dobratsch, T: +43 4242 57571 28, E: [email protected]