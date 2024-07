Motorradfahrer übersehen: Mann (72) bei Kollision mit Auto verletzt

Am Nachmittag des 18.Juli 2024 ereignete sich in St. Leonhard, auf der B160 der Berchtesgadener Straße ein Verkehrsunfall. Kurz vor dem dortigen Grenzübergang zu Deutschland wollte eine 41-jährige PKW Lenkerin mit ihrem Fahrzeug rechts am äußeren Fahrbahnrand Parken. Nachdem sie bemerkte, dass es sich hier um einen Geh-und Radweg handelte, fuhr sie wieder auf die B160 zurück, um trotz doppelter Sperrlinie in Richtung Grödig umzudrehen.

Motorradfahrer übersehen

Bei diesem Manöver übersah die 41-jährige PKW Lenkerin einen Motorradfahrer. Der 72-jährige Motorradlenker wurde bei dem Unfall unbestimmtes Grades verletzt und mit der Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Eine durchgeführter Alkomattest bei der PKW-Lenkerin war negativ. Aufgrund der Verletzungen konnte beim Motorradlenker kein Alkomattest durchgeführt werden.