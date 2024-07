Pfadfinder in Nöten: Hubschrauberbergung am Mittagskogel

Eine Wandertour wurde gestern für drei junge Österreicher zu einer großen Herausforderung: Wie die Bergrettung Villach bekannt gab, wanderten am Donnerstag zwei 19-Jährige aus Wien und eine 18-Jährige aus Eisenstadt auf den Gipfel des Mittagskogel in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See.

Vom Weg abgekommen

„Aus unbekannter Ursache kamen die drei Pfadfinder vom Weg ab und gerieten in immer steiler werdendes Gelände“, gab die Bergrettung Villach bekannt. Die felsigen und überhängenden Gegebenheiten machten den drei jungen Österreichern schwer zu schaffen. Schließlich gelang es ihnen, über Bäume bis zu einer Felsnische zu klettern. Dort setzten sie den Notruf ab, da ein Weiterkommen nicht mehr möglich war.

Mit Tau geborgen

Die Bergrettung Villach schickte den jungen Erwachsenen zwei Bergretter zu Hilfe. Diese wurden mit dem Polizeihubschrauber Libelle mittels Tau herabgelassen und an der Felsnische bei den Jugendlichen abgesetzt. „Die restliche Mannschaft der Bergrettung rückte zu Fuß nach und unterstützte terrestrisch bei der Bergung“, erklärte die Bergrettung Villach. Mit dem Hubschrauber wurden die Jugendlichen zur Berta Hütte am Mittagskogel geflogen und dort ihren Betreuern übergeben.