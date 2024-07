Mehrere Murenabgänge in Osttirol

Am Freitag, dem 19. Juli, gegen 0.15 Uhr, lösten sich in Matrei in Osttirol mehrere kleine Muren und ergossen sich auf die B108, Felbertauern Straße. Wie die Polizei berichtet, kamen dabei weder Personen noch Dinge zu Schaden. „Die leichten Vermurungen konnten von der Freiwilligen Feuerwehr Matrei in Osttirol und Mitarbeitern der Felbertauern AG beseitigt werden. Es war keine Straßensperre notwendig“, so die Polizei.