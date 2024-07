FUNtech Holidays 2024: Spaß mit Technik und Wissenschaft

Schon seit vielen Jahren gehört die erste Ferienwoche an der FH JOANNEUM im Rahmen der FUNtech Holidays Kindern und Jugendlichen, die sich für wissenschaftliche Themen und Forschung begeistern. Aufgeteilt in Gruppen, setzten sich die jungen Teilnehmer:innen in diesem Jahr mit Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinander: Gesundheit und Wohlergehen, Geschlechtergleichheit, Weniger Ungleichheiten, Nachhaltiger Konsum & Nachhaltige Produktion und Maßnahmen zum Klimaschutz. Durch spannende Aktivitäten, Diskussionen und kreative Projekte erfuhren die Kinder und Jugendlichen unter anderem mehr über Mülltrennung, Recycling und bewusste Kaufentscheidungen. An der FH JOANNEUM Kapfenberg gab es unter anderem einen Workshop über nachhaltige Energie, wo gemeinsam sonnenbetriebene Rennautos gebaut und dabei das Thema Solarenergie spielerisch erkundet wurde. Auf dem Programm der FUNtech Holidays-Woche standen auch Ausflüge zur Schokoladenfabrik Zotter und zum Waldpark Hochreiter. Der wissenschaftliche Input für die FUNtech Holidays kam aus Grundlagen und Forschungsprojekten, die an der FH JOANNEUM umgesetzt werden. Ein erfahrenes Team aus Studierenden, Expertinnen und Experten der FH JOANNEUM begleitete die Kinder und Jugendlichen durch die Woche. Bei der Abschlussveranstaltung bekamen auch die Eltern Einblick in die Arbeit der Kinder und Jugendlichen.

Über FUNtech Holidays an der FH JOANNEUM

Die FH JOANNEUM will mit FUNtech Holidays Kinder und Jugendliche aus allen Bildungsschichten für Wissenschaft und Forschung begeistern und zeigen, wie auch junge Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ihre Zukunft nachhaltig gestalten können. Sie sollen dabei auch an MINT-Fächer herangeführt werden und Hochschulluft schnuppern. FUNtech wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) gefördert und bietet eine optimale Symbiose aus Wissenschaftsvermittlung und Ferienbetreuung mit wissenschaftlichem Anspruch.