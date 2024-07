Familie entdeckte toten Mann (73) im Attersee

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 09:07 / ©ÖAMTC/ C11

Am Donnerstagabend, dem 18. Juli, gegen 20.30 Uhr, legte eine Familie aus dem Bezirk Vöcklabruck mit dem Boot am Hafen von Schörfling an, um gemeinsam mit dem zehnjährigen Sohn den Sonnenuntergang über dem Attersee zu bestaunen. Der Familienausflug nahm allerdings ein tragisches Ende. Im Hafenbereich sahen sie einen Mann leblos im Wasser treiben, berichten die Oberösterreichische Nachrichten.

Vater reagierte sofort

Der 37-jährige Familienvater reagierte sofort und sprang ins Wasser, um den Verunfallten an Land zu ziehen. Gemeinsam mit anderen Badegästen wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und Erste Hilfe geleistet. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 73-jährigen Oberösterreicher aus dem Bezirk Vöcklabruck. Wie es zu dem Badeunfall kam und wann dieser passierte, ist noch unklar. Eine von der Polizei angeordnete Obduktion soll Aufschluss zur Todesursache bringen.

