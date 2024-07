Suchaktion: Unfallfahrer flieht nach Überschlag mit Kastenwagen

Auf einer Straße in Burgstall-Pölling im Lavanttal ereignete sich der Unfall.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 09:10 / ©Fotomontage Google Streetview/Canva

Gestern gegen 19.30 Uhr kam ein vorerst unbekannter Lenker auf einer Gemeindestraße in Burgstall-Pölling in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal mit einem Kastenwagen rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach ca. 15 Metern an einer Baumreihe zum Stillstand. Anschließend verließ der Unbekannte den Unfallort.

Suchaktion gestartet

Aufgrund der starken Beschädigung beim Kastenwagen wurde nach Verständigung der BH Wolfsberg um 20.42 Uhr eine Suchaktion mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä (vier Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 18 Mann) veranlasst. Weiters befand sich eine Drohne der FF St. Andrä im Einsatz.

Unfalllenker befand sich in Graz

Nachdem telefonisch ein Kontakt mit dem Chef der Firma, auf die der Kastenwagen zugelassen ist, hergestellt werden konnte und dieser dabei bestätigte, dass der Unfalllenker unverletzt sei und sich bereits in Graz befinde, wurde die Suchaktion gegen neun Uhr eingestellt. An der Baumreihe entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Sachverhalt der BH Wolfsberg angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 09:25 Uhr aktualisiert