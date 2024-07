Schwerpunktkontrollen auf Ausflugsstraßen: Zahlreiche Übertretungen

Die Polizei kontrollierte in den vergangenen zwei Tagen beliebte Ausflugsstraßen in Kärnten.

Am 17. und am 18. Juli 2024 führte die Landesverkehrsabteilung Kärnten gemeinsam mit den Bezirkskräften des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau Verkehrsschwerpunkte auf der Großglocknerhochalpenstraße, auf der B106 und auf der B107 durch. Dieser Verkehrsschwerpunkt diente der Erhöhung der Verkehrssicherheit auf diesen beliebten Ausflugsstraßen und wird in unregelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Zahlreiche Übertretungen

Im Rahmen der Kontrollen wurden folgende Übertretungen festgestellt: