Villacher Kirchtag: Neue Partylocation sorgt für Wirbel

Der Kaiser-Josef-Platz ist seit Jahren die Partylocation schlechthin am Villacher Kirchtag, mit kühlen Getränken, coolen Livebands und gefragten DJs. Jetzt bekommt sie jedoch harte Konkurrenz. Denn keine hundert Meter weiter am Villacher Burgplatz soll mit „Der Alm“ ein weiterer Treffpunkt für Feiernde entstehen.

Stern-Chef Martin Pohl: „Mit Konkurrenz überfallen“

Zwar habe es schon länger Diskussionen in diese Richtung gegeben, so Martin Pohl, der Betreiber des Lokals „Stern“ am Kaiser-Josef-Platz, mit der neuen Konkurrenz sei man aber regelrecht überfallen worden: „Wir haben davon in der Zeitung erfahren und das zwei Wochen vor Kirchtagsbeginn!“ Pohl übt nun harsche Kritik an den Organisatoren des Kirchtags. „Die Villacher Gastronomen sind heuer von der Stadt komplett im Regen stehen gelassen worden. Wir waren überhaupt nicht in die Programmgestaltung miteingebunden!“

Mehr Rücksicht auf die Wirte gefordert

Er erinnert das Organisationsteam ausdrücklich daran, dass der Kirchtag auch von den Villacher Gastronomen mitgetragen wird. „Zwar betont ihr immer wieder in den Sitzungen, wie wichtig wir für diese Veranstaltung sind, euren Worten sollten aber auch Taten folgen!“, fordert Pohl die Vertreter der Stadt auf. Er würde sich wünschen, dass mehr Rücksicht auf die Wirte genommen wird, „statt uns einen Unternehmer aus Klagenfurt vor die Nase zu stellen!“

V-Club-Chef Rüdiger Kopeinig freut sich über Zuwachs

Anders sieht das V-Club-Chef Rüdiger Kopeinig, der jedes Jahr für die Megafete am Kaiser-Josef-Platz verantwortlich ist. Er freut sich bereits auf den Neuzugang aus der Kärntner Landeshauptstadt: „Ich finde es gut, dass sich etwas bewegt und der Villacher Kirchtag noch größer wird!“ In „Der Alm“ sieht er eine Bereicherung, „die auch uns ein größeres Einzugsgebiet bringen wird.“ Im Anschluss an den Kirchtag lädt er alle Gäste ein, im V-Club vorbeizuschauen: „Wenn am Kirchtag Sperrstunde ist, fängt dort die Party erst richtig an.“ Auch die Shuttle-Busse legen einen Halt bei der beliebten Diskothek ein.

Stellungnahmen von Verantwortlichen noch ausständig

5 Minuten hat eine Anfrage an die Verantwortlichen des Villacher Kirchtags zu der Causa gestellt und um eine Stellungnahme gebeten. Diese wurde jedoch bislang noch nicht beantwortet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 09:48 Uhr aktualisiert