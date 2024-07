Weltweiter Ausfall sorgt für Chaos an Flughäfen

Auch am Flughafen Wien herrscht Chaos.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 09:38

Wie der „Standard“ heute berichtet, gibt es weltweit einen Ausfall einer IT-Dienstleistung von „Microsoft“. Dadurch kommt es bei Fluglinien, Flughäfen, Geschäften und Banken zu massiven Störungen beziehungsweise Ausfälle im IT-System. An verschiedensten Flughäfen – so auch beim Flughafen Wien-Schwechat – sorgt der Ausfall für Chaos. Unter anderem sollen die Checkin-Systeme nicht funktionieren. Flüge heben verspätet ab. Am Flughafen Berlin-Brandenburg musste der Flugverkehr (bis voraussichtlich 10 Uhr) zur Gänze eingestellt werden, somit wurde auch der Flug von Wien nach Berlin gestrichen.