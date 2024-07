eCarsharing: Avant2Go jetzt auch in Krumpendorf und Pörtschach

Avant2Go, das eCarsharing-Angebot der Firma AvantCar, ist seit diesem Jahr auch in Klagenfurt mit 30 Elektrofahrzeugen präsent. Ab dieser Woche wird das Angebot im Rahmen eines Probebetriebs auf die Umlandgemeinden Krumpendorf und Pörtschach erweitert. In beiden Gemeinden gibt es ab sofort einen Standort, wo die Autos ausgeborgt und/oder zurückgebracht werden können. In Krumpendorf befindet sich der Standort direkt hinter dem Gemeindeamt, in der Gemeinde Pörtschach direkt neben dem Pörtschacher Stüberl. Die Stellplätze sind per Tafel bzw. Bodenmarkierung gekennzeichnet.

Hast du schon Erfahrungen mit Carsharing gemacht? Ja, finde ich toll. Ja, einmal und nie wieder. Nein, aber ich würde gern. Nein, das interessiert mich nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Steuerung per App

Die hochmodernen Elektrofahrzeuge sind für jede Mietdauer geeignet, das Konzept dahinter erspart den Nutzern die Kosten und den Aufwand des Fahrzeugbesitzes und -betriebs. Der gesamte Service kann über eine mobile App gesteuert werden, von der aus ersichtlich ist, wo der nächste Standort ist bzw. von dem aus die Autoreservierung vorgenommen werden kann. Das Handy bzw. die App ist auch gleichzeitig der Schlüssel für das Auto. Das Angebot steht nun Gästen und Einheimischen als Service bis September zur Verfügung.