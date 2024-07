Das sind die Gewinner des STED-Landeslehrlingswettbewerb

Herbert Graßmugg (Personalvertretung), Landesrat Werner Amon (in Vertretung von LH Christopher Drexler), Wolfgang Leon Schneider, Lucas Kerschbaumer, LAbg. Klaus Zenz (in Vertretung von LH-Stv. Anton Lang) und STED-Chef Franz Zenz (v.l.)

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 10:17 / ©STED/Bektas

Nicht nur aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen floss am 10. und 11. Juli in der Straßenmeisterei Graz-Nord ordentlich der Schweiß. Denn bereits zum elften Mal fand der Landeslehrlingswettbewerb für Straßenerhaltungsfachmann-Lehrlinge im dritten Lehrjahr statt, der von STED-Lehrlingsbeauftragten und Murauer Straßenmeister Bertram Lick und seinem Team wieder bestens organisiert wurde.

Theorie- und Praxisteil

Besonders erfreulich: Mit Lisa Weber von der Straßenmeisterei Murtal hat sich wieder einmal eine Frau entschieden, den spannenden Beruf zu erlernen. Die insgesamt 13 Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer hatten einen theoretischen und einen praktischen Teil zu absolvieren, bei dem die Fertigkeiten der angehenden Straßenerhaltungsfachmänner bzw. -frau gefragt waren. Beim Werkstück musste eine „Parkplatzgestaltung mit Entwässerung″ geplant und umgesetzt werden.

Dreiköpfige Jury kürte die Gewinner

Die dreiköpfige Jury Straßenmeister Dieter Feiner (Hartberg), Straßenmeister Michael Freidl (Voitsberg) und Straßenmeister Herbert Pucher (St. Stefan i.R.) kürte Lucas Kerschbaumer von der Straßenmeisterei Scheifling mit Helfer Wolfgang Leon Schneider (St. Stefan im Rosental) zum Sieger 2024. Silber ging an Laurent Josef Wilfing (Meisterei Hartberg) mit Helfer Jonas Zamberger (Meisterei St. Gallen), Bronze an Jan Hödl (Meisterei Feldbach) mit Helfer Tobias Planitzer (Meisterei Scheifling).

Für die Erstplatzierten geht es im Herbst nach Wels

„Ich bin beeindruckt von den Leistungen der STED-Lehrlinge und bin stolz, dass wir diese Fachkräfte im Landesdienst ausbilden. Herzliche Gratulation an die heurigen Gewinner und viel Erfolg für den Bundeslehrlingswettbewerb″, so Werner Amon, Personallandesrat. Die beiden Erstplatzierten vertreten die Steiermark beim Bundeslehrlingswettbewerb, der diesmal vom 10. bis 12. September 2024 in Wels ausgetragen wird.