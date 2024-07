GAK: Innenverteidiger Martin Kreuzriegler wechselt nach Graz

Martin Kreuzriegler kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die ihn durch zahlreiche europäische Länder führte. Er spielte in der 1., 2. und 3. norwegischen Liga („Eliteserien“, „OBOS-ligaen“ und „PostNord-ligaen Avd. 1“), in der maltesischen „Premier League“ sowie in der 1. und 2. polnischen Liga („Ekstraklasa“ und „Betclic 1 Liga“). Seine Karriere begann in Oberösterreich, wo er in der Jugendmannschaft des SV Reichraming spielte. Mit 14 Jahren wechselte er in den Nachwuchs des LASK und begann seine Profikarriere bei Blau-Weiß Linz im Sommer 2012. Stationen bei Horn, Austria Lustenau und dem FAC in Wien-Floridsdorf folgten. 2017 führte ihn seine Reise nach Malta zum Hibernians FC. Ein Jahr später kehrte er zu Blau-Weiß Linz zurück.

Von Norwegen nach Graz

Im Sommer 2020 wechselte Kreuzriegler nach Norwegen zu Sandefjord Fotball und spielte anschließend für den traditionsreichen polnischen Klub Widzew Lodz. Im Sommer 2023 zog es ihn erneut nach Norwegen, diesmal zu Valerenga Oslo. Nun wechselt er vom Tabellenführer der 2. Liga Norwegens zu unserem frischgebackenen Bundesligisten GAK.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 12:43 Uhr aktualisiert