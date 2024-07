Regenmassen in Unterkärnten erwartet, Gewitterwarnung für ganz Kärnten

Die Wetterlage in Kärnten ist heute alles andere als rosig. Im Gespräch mit 5 Minuten warnt Meteorologe Alexander Hedenig von Geosphere Austria vor intensiven Niederschlägen, die vor allem in Unterkärnten in den Nachmittags-, Abend- und Nachtstunden erwartet werden. Für die Osthälfte Kärntens wurden eine orange Regenwarnung ausgegeben, für ganz Kärnten besteht eine gelbe Gewitterwarnung.

©Screenshot ZAMG Für ganz Kärnten gilt eine gelbe Gewitterwarnung, für die Osthälfte eine orange Regenwarnung.

Kräftige Regenschauer und Gewitter

Am Nachmittag bilden sich von Westen her kräftige gewittrige Schauer, die sich über das nördliche Bergland Richtung Unterkärnten ausbreiten. „Punktuell ist bereits am Nachmittag Starkregen möglich“, erklärt der Meteorologe. Am Abend verschlechtert sich die Wetterlage zusehends: In ganz Kärnten sind kräftige Regenschauer möglich, die von den Nockbergen über die Gurktaler Alpen und Villach ostwärts ziehen. Der Schwerpunkt der gewittrigen Schauer wird auf Unterkärnten liegen.

Starkregen in der Nacht erwartet

In der ersten Nachthälfte werden vor allem in Unterkärnten große Regenmengen erwartet. „Es ist mit 30 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, lokal sind sogar mehr als 50 Liter möglich“, informiert Hedenig. In der zweiten Nachthäflte werden die Regenfälle weniger. Am stärksten betroffen werden laut Vorhersage vor allem die Gurktaler Alpen, aber auch das Görtschitztal und das obere Lavanttal, die erst kürzlich mit starken Unwettern zu kämpfen hatten, werden wieder einiges abbekommen. Punktuell besteht auch die Gefahr von Stumböen.

Auch am Samstag starke Regenfälle

Morgen ziehen weitere Regenwolken von Slowenien nach Unterkärnten, auch Gewitter sind erneut möglich. Wieder ist mit Regenmengen von 20 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. „Die Regenwolken über Unterkärnten entladen sich morgen von den frühen Morgenstunden bis zum Nachmittag, in der zweiten Tageshälfte beruhigt sich das Wetter langsam wieder“, erklärt der Wetterexperte. In Oberkärnten ist mit einzelnen Schauern zu rechnen, die von trockenen Phasen unterbrochen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 12:13 Uhr aktualisiert