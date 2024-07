Klagenfurter IT-Unternehmer schlittert in die Insolvenz

Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Freitag bekannt gab, wurde gegen den Klagenfurter Unternehmer Lorenzo Frizzi ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Einzelunternehmer bietet Consulting-Services im IT-Bereich unter der Bezeichnung „LF it Services“ an. Aktuell sind noch keine näheren Informationen zu den Passiva oder den Konkursgründen bekannt. Als Insolvenzverwalterin fungiert Tanja Gerwolf-Mulley aus Klagenfurt. Forderungen können bis zum 12. August 2024 eingereicht werden.