Streit wegen Tageslosung: Mann (36) wollte Kollegen mit Schere verletzen

In einem Lokal in Wien-Innere Stadt kam es am gestrigen Donnerstagabend, dem 18. Juli, um 22.50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 36-jähriger Österreicher und sein 34-jähriger Arbeitskollege hatten gerade Dienst, als sie wegen der Tageslosung stritten. „Im Zuge des Streits soll der Ältere versucht haben, den Jüngeren mit einer Schere zu attackieren. Dieses Vorhaben konnte durch einen weiteren Arbeitskollegen (21) verhindert werden“, schildert die Polizei.

Vernehmung ausständig

Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten die Schere sicher. Weitere Ermittlungen laufen. „Die Vernehmung des Festgenommenen ist noch ausständig. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt“, heißt es.