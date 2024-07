Keine Spenden möglich: IT-Ausfall legt auch Grazer Plasmazentrum lahm

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 12:29 / ©pexels

Zahlreiche Institutionen haben am Freitag mit IT-Problemen zu kämpfen. Bei zahlreichen Flughäfen, Geschäften, Banken und Krankenhäusern wurden bereits Störungen gemeldet. Auch in Graz bleibt man von dem massiven Ausfall nicht unverschont. „Liebe Spenderinnen, liebe Spender, aktuell gibt es weltweit technische Störungen bei vielen Windows-Rechnern. Leider sind auch unsere Plasmazentren betroffen“, teilt das BioLife Plasmazentrum in Graz mit. Aktuell sind daher keine Spenden und telefonische Terminvereinbarungen möglich. Wie lange die Störung noch andauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Auch Flughafen Graz betroffen

Am Flughafen Graz kämpft man mit dem Zugriff auf die Eurowings-Daten. Von der Fluglinie heißt es dazu: „Aufgrund einer IT-Störung kommt es aktuell im weltweiten Luftverkehr zu Beeinträchtigungen. Unter den zahlreichen betroffenen Airlines ist auch Eurowings. Derzeit sind die Check-In und Boarding-Prozesse bei uns beeinträchtigt. Ein Online-Check-in ist derzeit nicht möglich. An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet.“