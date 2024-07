Zu spÃ¤t zur Arbeit wegen IT-Chaos? Das sollten Betroffene wissen

Das Wichtigste ist, umgehend den Arbeitgeber zu informieren – egal warum man entweder zu spät oder gar nicht in die Arbeit kommen kann. Tut man das nicht, kann es unter Umständen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie einer Entlassung kommen. Die Information an den Arbeitgeber kann per Telefon, WhatsApp oder auch per Email erfolgen. Außerdem: Wenn man an der Verspätung nicht schuld ist und man den Arbeitgeber umgehend darüber informiert hat, drohen keine Konsequenzen.