Gewitter und Starkregen: Wieder Wetterwarnung für die Steiermark

Die Steiermark scheint nicht zur Ruhe zu kommen – immer wieder wurde das Bundesland in letzter Zeit von starken Gewittern heimgesucht. Auch am heutigen Freitag und Samstag kündigen sich wieder Unwetter an. „Nach Mitteilung der Geosphere Austria kommt es ab dem Nachmittag in der Obersteiermark zu Gewittern, örtlich ist dabei auch Starkregen möglich. Am Abend und in der Nacht greift die Gewitterfront dann auch auf den Süden über„, teilt der Zivilschutzverband Steiermark mit. Besonders in der West- und Südsteiermark sei dabei Starkregen zu erwarten, punktuell auch im Osten.

Gewitter und Starkregen auch am Samstag möglich

Auch am Samstag sei demnach noch öfter mit Regenschauern und Gewittern und Starkregen zu rechnen. „Die größten Regenmengen insgesamt dürften an der Grenze zu Kärnten und Slowenien, besonders im Bereich oberes Murtal, der West- und Südsteiermark liegen. Örtlich sind aber im ganzen Land große Niederschlagsmengen möglich“, heißt es in der Warnung weiter.

Zivilschutzverband appelliert: „Meiden Sie Ufer“

In den betroffenen Regionen ist Vorsicht geboten „Meiden Sie nach Starkregenereignissen die Ufer von Fließgewässern! Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn“, appelliert der Zivilschutzverband Steiermark. Durch die kräftigen Niederschläge könne es zu Überflutungen und lokalen Vermurungen kommen. Lokal, insbesondere auf Nebenstraßen, seien außerdem Beeinträchtigungen des Verkehrs nicht auszuschließen.

Gewitter im Anmarsch

Auch Skywarn Austria spricht am Freitag eine Warnung aus: „Am Freitagnachmittag bilden sich ausgehend von den Bergen von Vorarlberg bis in die Steiermark zahlreiche Gewitter. Am Nachmittag liegt der Schwerpunkt zunächst im Bergland. Am Abend verlagert sich der Schwerpunkt weiter Richtung Süden. Dabei sind besonders Unterkärnten und die Weststeiermark betroffen.“ Die teils sehr heftigen und gewittrigen Niederschläge sollen bis weit in die Nacht hinein anhalten.

Überflutungs- und Murenrisiko

Die langsam ziehenden Gewitter und die somit teils langanhaltenden Niederschläge sorgen im gesamten orangen und roten Bereich (siehe Karte unten) für ein deutlich erhöhtes Überflutungs- und Murenrisiko!“, heißt es weiter. Besonderes Augenmerk sei dabei auf Unterkärnten, und die Weststeiermark zu richten. Die Niederschlagsmengen können lokal sehr unterschiedlich ausfallen. „Es kann also durchaus sein, dass es in einem Ort kaum regnet, während im nächsten Ort sehr große Regenmengen fallen„, so die Prognose. Lokal seien auch Hagel und Sturmböen möglich. Geringes Gewitterrisiko bestehe im gelben Bereich, einzelne Entwicklungen seien aber auch hier nicht ganz ausgeschlossen.

©Screenshot Skywarn Ausrtia