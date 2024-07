Mit dem Zug zum Brauchtumsfest: ÖBB erweitern Zugverbindungen

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 13:17 / ©ÖBB/Limpl

Zum ersten Mal in der 1371-jährigen Geschichte der Brauchtumsfeste in Kärnten wird ein umfassendes S-Bahn-Angebot für die drei größten Veranstaltungen bereitgestellt: den Villacher Kirchtag, den St. Veiter Wiesenmarkt und den Bleiburger Wiesenmarkt. Dieses Gesamtangebot ermöglicht eine umweltfreundliche Anreise während des ganzen Tages und eine Abreise bis eine Stunde nach dem Veranstaltungsende für nahezu 80 Prozent der Besucher.

©ÖBB/Limpl Mit dem Zug können Besucher nun entspannt zu den drei größten Kärntner Brauchtumsfesten reisen.

Finanzierung durch Einsparungen

Dieses umfangreiche Mobilitätsangebot wurde durch wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Umgang mit Ressourcen und öffentlichen Mitteln möglich gemacht. Effizientes Kapazitätsmanagement führte zu einer nachhaltigen jährlichen Ersparnis von rund 200.000 Euro im S-Bahn Netz Kärnten. „Das neue Mobilitätsangebot zeigt, wie eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen sowohl den Komfort der Reisenden als auch den Schutz der Umwelt fördern kann. Die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und den Gemeinden war hierbei von entscheidender Bedeutung, wodurch diese beispielgebende Angebotsausweitung kostenneutral für die Besteller zum Vorteil der Kunden erzielt werden konnte“, sagt Reinhard Wallner, Regionalmanager ÖBB Personenverkehr Kärnten.

©ÖBB/Limpl Ganz einfach in die Tracht werfen und in den Zug einsteigen.

Auf Bewegungsanalysen folgt Angebot

Die Angebotsmodellierung basiert auf umfassenden Mobilitätsanalysen in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern. Mithilfe von Mobilitätsdaten wurden Bewegungsströme analysiert, um darauf angepasst in den bedarfsgerechten Relationen und Zeitscheiben das S-Bahnangebot bis eine Stunde nach dem jeweiligen Veranstaltungsende planen zu können.

©ÖBB/Limpl Mit dem neuen Angebot der ÖBB könnten 80 Prozent der Besucher der Brauchtumsfeste mit dem Zug anreisen.

Viel Begeisterung für das neue Angebot

In St. Veit, Villach und Bleiburg zeigt man sich begeistert vom neuen Angebot. Silvia Radaelli, die St. Veiter Vizebürgermeisterin und Marktreferentin, freut sich: „Ich bin sehr dankbar, dass für den St. Veiter Wiesenmarkt Sonderzüge bereitgestellt werden.“ Pierre Bechler als Geschäftsführer vom Stadtmarketing Villach spricht von den Erfahrungen der letzten Jahre beim Villacher Kirchtag: „Der Villacher Kirchtag lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Öffentliche Verkehrsmittel bieten dabei zahlreiche Vorteile: Sie sind bequem, umweltfreundlich und stressfrei. Die mühsame Parkplatzsuche entfällt und Staus gehören der Vergangenheit an.“ Stefan Visotschnig, Bürgermeister der Stadt Bleiburg hat für den Bleiburger Wiesenmarkt eine besonders hohe Erwartungshaltung: „Der letztjährige Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wolfsberg und Klagenfurt hat die Notwendigkeit eines erweiterten Schienenangebots verdeutlicht. Aus diesem Grund sind unsere Erwartungen an die diesjährige Bahnverbindung sehr hoch, und wir freuen uns, dass das umfangreiche ÖBB-Angebot nun allen Besuchern zur Verfügung steht.“

Die Verbindungen im Detail 79. Villacher Kirchtag von 28. Juli bis 4. August

S1: Halbstundentakt zwischen Spittal und Klagenfurt an Werktagen; Samstag und Sonntag Stundentakt von 6 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages

S2, S4, S5: jeweils Villach – Feldkirchen, Hermagor, Rosenbach Stundentakt von 6 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages 631. Bleiburger Wiesenmarkt von 30. August bis 2. September

S3: Klagenfurt – Wolfsberg Stundentakt von 6 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages 661. St. Veiter Wiesenmarkt von 28. September bis 7. Oktober

S2: Feldkirchen – St. Veit im 2-Stundentakt von 6 Uhr bis 20 Uhr und im Stundentakt von 21 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages

S1: St. Veit – Friesach im Stundentakt von 6 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages; Halbstundentakt St. Veit – Klagenfurt Hbf an Werktagen; Samstag und Sonntag Stundentakt von 6 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages