Notruf ausgefallen: „In Notfällen örtliche Feuerwehrwachen aufsuchen“

Mobilfunk und Festnetz in Fließ in Tirol sind ausgefallen.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 13:39

Aufgrund eines Stromausfalles kommt es in der Gemeinde Fließ (Bezirk Landeck, Tirol) aktuell zu einem Mobilfunk- und Festnetzausfall. „Das heißt: Es funktioniert derzeit weder Telefonie noch Internet. Da auch der Notruf vom Ausfall betroffen ist, gilt in Notfällen, die örtlichen Feuerwehrwachen der Freiwilligen Feuerwehren Fließ, Hochgallmigg und Pille aufzusuchen. Diese sind besetzt und von dort aus können Notrufe mittels Funk weitergeleitet werden. Die Blaulichtorganisationen vor Ort wurden vonseiten der Leitstelle Tirol informiert“, informiert das Land Tirol. Die Arbeiten an der Wiederherstellung laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 13:42 Uhr aktualisiert