IT-Problem: Auch Flughafen Klagenfurt kämpft mit Systemausfall

Wegen der technischen Probleme kann es auch am Flughafen Klagenfurt zu Verzögerungen kommen.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 13:47 / ©5 Minuten

Technische Probleme bei dem Cybersicherheitsunternehmen „Crowdstrike“ sorgen derzeit weltweit für Systemausfälle. Betroffen sind neben einigen österreichischen Krankenhäusern auch der Flughafen Wien-Schwechat und jener in Klagenfurt. Über Social Media wurden die Fluggäste davon in Kenntnis gesetzt. Betroffen seien in der Kärntner Landeshauptstadt vor allem die Check-in-Systeme.

Was ist mit den Flügen nach Wien und Mallorca?

„Die Check-in- und Boarding-Prozesse werden deshalb manuell abgewickelt“, betonen die Verantwortlichen. Es könne zu Verzögerungen kommen. Aus aktueller Sicht sollen die Flüge nach Wien und Palma de Mallorca dennoch wie geplant stattfinden, versichert das Flughafenpersonal abschließend.