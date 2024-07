Wiener durfte Hund nicht streicheln – bedrohte Besitzerinnen mit dem Tod

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 13:59 / ©pexels.com

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden am Donnerstag, 18. Juli, um 12.35 Uhr wegen einer gefährlichen Drohung auf der Erzherzog-Karl-Straße, in Wien-Donaustadt, 22. Bezirk, alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 36-jähriger Österreicher den Hund zweier Frauen streicheln wollte. Als die Frauen ihn darauf hinwiesen, dies zu unterlassen, soll der Mann die beiden Frauen mit dem Umbringen bedroht haben. Auch drohte er, dem Hund Gewalt zuzufügen.

„Ich steche den Hund ab“

In seinem mutmaßlichen Zorn beschädigte der Mann mit einem Fauststoß ein abgestelltes Fahrzeug und stieß einen Mistkübel um. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Bei der polizeilichen Einvernahme gab der Mann an, dass er zwar geäußert habe, den Hund „abzustechen“, die Frauen jedoch nicht bedroht, sondern nur mit ihnen gestritten habe. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.