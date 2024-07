Unfall in Thörl-Maglern: Rennradfahrer (63) flog über Motorhaube

Eine 52-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Villach-Land wollte am Freitagmorgen von einer Seitenstraße in Thörl-Maglern auf die B83 Kärntner Straße abbiegen. Dazu hielt sie ihren Wagen am hiesigen Radweg an. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem 63-jährigen Rennradfahrer.

Über die Motorhaube geschleudert

„Der Mann wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb verletzt am Boden liegen“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Er wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.