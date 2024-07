5 Jahre an Kette und Drahtseil gebunden: Verletzte Hündin wurde gerettet

"Dora" in Sicherheit

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 14:29 / ©Arche Noah

Die Tierrettung der Arche Noah Graz machte sich gestern, Donnerstag 18. Juli 2024, zu einem Einsatz nach Weiz. Eine sieben Jahre alte Hündin, ein Berner Sennen (Mix), soll bereits seit fünf Jahren an einer Kette gehalten worden sein. Seit vergangenen Mittwoch liefen laut Angaben Verhandlungen mit der Polizei. Mit ihr habe man sich geeinigt, dass statt einer Kette, ein Seil verwendet werden soll, so die Besitzer.

Drahtseil um den Hals gebunden

Die Hündin hing bei Eintreffen der Tierrettung tatsächlich an einem Seil – dieses war zum Entsetzen der Tierretter mit einem Draht umwickelt. Dieser löste sich bereits vom Seil und stach auch in den Hals der Hündin, denn das Ende des Seils war an ihr Halsband geknüpft.

©Arche Noah Das mit Draht umwickelte Seil beim Hals der Hündin.

Keine Einsicht vom Besitzer

Eine richtige „Einsicht“, was eine gute Haltung wäre, zeigte sich bei den Besitzern nicht und der Amtstierarzt wurde hinzugezogen. „Als unsere Tierrettung vor Ort ankam, hatte sich Dora unter einem Landwirtschaftsgerät versteckt. Unsere Tierrettungsfahrerin redete gut auf sie ein und siehe da: Dora kam auf sie zugelaufen“, schildern die Tierretter. „Wie ein kleines Kind hat sie meine Beine mit ihren Pfoten umklammert“, schildert sie. Als hätte sie auf die Rettung gewartet…

©Arche Noah Bei Ankunft der Tierrettung verkroch sich die Hündin.

Tierretter übelst beschimpft

Dora hat in den letzten sieben Jahren wohl kaum etwas kennenlernen dürfen. Alles ist neu für sie und sie hat sich auch gefürchtet ins große Tierrettungsauto einzusteigen. „Das hat ihre Vorbesitzer zum Lachen gebracht und freudig haben sie ihr dafür ‚applaudiert‘ „, schildern die Helfer den Abschied zwischen Hund und Besitzer. Während die Hündin ins Auto verladen wurde, wurden die Tierretterin und die Behörden wüst beschimpft, denn man hätte „eine Familie zerstört“.

Nichts kennengelernt

In der Arche zeigt sich die Hündin lieb, aber sehr zurückhaltend. „Man merkt, dass sie nicht viel erfahren durfte, denn fremde Untergründe bereiten ihr Angst und sie traut sich kaum, ihre Pfoten auf den Fließenboden zu setzen“, fällt den Tierschützern rasch auf. An der Leine wurde sie offenbar nie geführt und auch das Fressen aus Schüsseln scheint ihr nicht ganz geheuer zu sein.

©Arche Noah Tierpfleger Markus half Tierretterin Julia bei der Ankunft in der Arche Noah.