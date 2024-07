Rucksack durchsucht: Polizei macht unerwarteten Fund

Zwei Männer alarmierten die Polizei und gaben an, von einem ihnen unbekannten Mann ohne ersichtlichen Grund mutmaßlich mit einer Glasflasche beworfen und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den 24-jährigen Tatverdächtigen aus Österreich nach einem Fluchtversuch zu Fuß anhalten und vorläufig festnehmen.

Unerwarteter Fund

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten in seinem Rucksack ein Nunchaku, welches vorläufig sichergestellt wurde. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In der polizeilichen Einvernahme äußerte sich der Tatverdächtige nicht zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Es gab keine Verletzte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 18. Juli, um 20.10 Uhr, in Wien-Brigittenau, 20. Bezirk.