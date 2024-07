Aufschrei alpiner Vereine: Millionen fehlen fÃ¼r Erhalt von SchutzhÃ¼tten und Wege

Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Vorsitzender der Kärntner Naturfreundejugend Jürgen Runtas, stv. Landesgeschäftsführer der Naturfreunde Kärnten Benjamin Hell, ÖAV-Präsident Wolfgang Schnabl und Landtagspräsident Reinhart Rohr (v.l.)

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 15:02 / ©Naturfreunde Kärnten

429 Hütten, davon 272 Schutzhütten in alpiner Lage und 50.000 Kilometer an Wegen bilden das Herzstück der alpinen Infrastruktur in Österreich. Eine zunehmende Bürde, wie die rund 906.000 Mitglieder der alpinen Vereine betonen. Immerhin müssen sich die Freiwilligen nicht nur gegen die anhaltende Teuerung behaupten, sondern auch gegen zunehmende klimabedingte Schäden durch Stürme, Starkregen und dem Auftauen der Permafrostböden.

95 Millionen Euro für Erhalt von Schutzhütten gefordert

„Durch die drastische Zuspitzung der Lage müssen jährlich drei bis vier Hütten ihre Pforten schließen und die Wege gesperrt werden“, führt die Landesorganisation der Naturfreunde Kärnten aus. Deshalb fordern die alpinen Vereine jetzt eine Sonderdotierung der Bundesregierung in Höhe von 95 Millionen Euro zur Erhaltung der Schutzhütten und Wege.

Petition im Landhaushof

Vor der gestrigen Landtagssitzung übergaben Vertreter der alpinen Vereine ihre Forderung an Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ). Kaiser – selbst über vier Jahrzehnte ein Mitglied der Naturfreunde Klagenfurt – sicherte seine Unterstützung zu. Ebenso Ski-Kaiser Franz Klammer.

©Naturfreunde Kärnten Vor dem Termin sicherte zudem Ski-Kaiser Franz Klammer seine Unterstützung der Petition im Klagenfurter Landhaushof zu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 15:03 Uhr aktualisiert