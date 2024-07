Vergiftung nach Routine-Untersuchung: Steirerin warnt nun vor Folgen

„Die Beschwerden kamen direkt nach der Untersuchung“, erzählt die Betroffene. Die 36-Jährige berichtet, dass sie zuerst nur verschwommen gesehen habe. Ein paar Tage später folgte eine Migräneattacke, ähnlich wie bei einem Schlaganfall: „Ich musste mich übergeben und konnte nicht mehr normal sprechen.“ Es folgten Schmerzen wie bei einem „Muskelkater“, die dazu führten, dass sie kurz darauf nicht mehr Treppensteigen konnte. Ursache dafür war das Gadolinium im verabreichten Kontrastmittel.

Was ist „Gadolinium“?

„Gadolinium“ ist ein hochgiftiges Schwermetall, das in den Kontrastmitteln enthalten ist, welche bei einer MRT-Untersuchung üblicherweise intravenös verabreicht werden. Durch das Gadolinium werden Organstrukturen im Körper deutlich sichtbar gemacht. In Lenas* Fall ging es darum, ein Hypophysenadenom, also einen gutartigen Tumor an der Hirnanhangsdrüse, auszuschließen. Normalerweise sollte das Gadolinium nach einer MRT-Untersuchung innerhalb weniger Tage zur Gänze vom Körper ausgeschieden werden. Doch das ist nicht immer der Fall.

Selbsthilfegruppe gab entscheidenden Hinweis

„Durch den zeitlichen Zusammenhang mit dem MRT habe ich meine Symptome gegoogelt und bin schnell auf Informationen zu einer Gadolinium-Vergiftung gestoßen“, so Lena*, die bei ihrer Suche auch mehrere Selbsthilfegruppen von Gadolinium-Geschädigten auf Facebook fand. „Als ich dort meine Symptome schilderte, bekam ich den Rat, den Gadolinium-Wert in meinem Blut untersuchen zu lassen, was ich dann auch getan habe.“ Und dieser Wert war extrem erhöht.„Ich habe daraufhin im MRT-Institut nachgefragt, wurde aber nicht ernst genommen. Ich bekam auch keine Auskunft über die Menge des verabreichten Kontrastmittels.“

Vergiftungs-Berichte häufen sich

Es häufen sich die Berichte von Geschädigten, die nach der Gabe eines Kontrastmittels unter neurologischen Störungen, Haut- und Nierenproblemen, Muskelschmerzen und anderen Symptomen leiden. Im Jahr 2017 verklagte der Action-Star Chuck Norris elf Pharmazie-Firmen, da auch seine Ehefrau an den Folgen einer Gadolinium-Vergiftung litt. Das gab in Amerika den Anstoß, diese Mittel besser zu erforschen und teilweise sogar vom Markt zu nehmen.

„Therapiekosten müsste ich selbst zahlen.“

Nach der Blutuntersuchung folgte ein „Ärzte-Marathon“ erzählt Lena S.*: „Viele haben mit Unverständnis reagiert. Oder teilweise Unwissen. Es gibt bis heute keine anerkannte Diagnose für eine Gadolinium-Vergiftung.“ Es gäbe zwar die Möglichkeit einer Ausleitungstherapie mit Infusionen, doch bei dieser sei es fraglich, ob das gesamte Schwermetall aus dem Körper entfernt werden könne. Zudem müsste sie auch die Kosten dafür selbst tragen, welche bei mehreren tausend Euro lägen. „Ich helfe mir jetzt mit verschiedenen natürlichen Entgiftungsmitteln wie zum Beispiel Zeolith, Kurkuma und Weihrauch.“ Diese brächten zumindest Erleichterung, so Lena S.

Lenas Highlight

Die Geschädigte leide aber nach wie vor noch an Muskel- und Gelenkschmerzen und an einer „Steifheit“, ähnlich wie bei Rheuma. „Mein persönliches Highlight war 2023. Da konnte ich zum ersten Mal wieder sieben Kilometer am Stück gehen.“ Ein Erfolgserlebnis für Lena S., die in den akuten Phasen ihrer Beschwerden nicht mal den Weg zum Postkasten schaffte. Gleichzeitig betrübt es, wenn sie an früher denke, als Wanderungen mit über 20 Kilometern kein Problem für sie waren. „Ich hoffe einfach, dass die Beschwerden mit den Jahren weniger werden.“

Gibt es Alternativen?

Heute ist es ihr Anliegen, über ihre Geschichte zu sprechen und aufzuklären: „Es gibt auf Facebook mehrere Selbsthilfegruppen, bei denen man sich über Studien und Alternativen erkundigen kann. Viele, die dort dabei sind, hatten über Jahre Symptome einer Gadolinium Vergiftung, ohne zu wissen, woher diese kommen.“ Lena S. möchte die Untersuchung nicht verteufeln. Doch sie rät dazu, sich über Alternativen aufklären zu lassen. Sie selbst habe erst im Nachhinein erfahren, dass eine MRT-Untersuchung in ihrem Fall nicht zwingend notwendig gewesen wäre, berichtet sie abschließend: „Es hätte andere Möglichkeiten gegeben.“

*Name wurde von der Redaktion geändert.