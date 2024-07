Millionen-Projekt wirkt sich auf Wasserführung der Möll aus

Die Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal ist das Herzstück der Stromerzeugung der Kelag und gewährleistet die sichere und zuverlässige Stromversorgung in Kärnten. Sie erzeugt Strom auf Knopfdruck – und zwar immer dann, wenn er dringend gebraucht wird. Die Maschinensätze der Kraftwerksgruppe starten und stoppen deshalb oft mehrmals täglich. Dadurch steigt bzw. sinkt der Wasserspiegel in der Möll. Der rasche Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser – der sogenannte „Schwall-Sunk“ – belastet jedoch die Ökologie im Fluss. Um diese Problematik zu lösen und die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen, plant die Kelag deshalb das Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz.

Millionen-Projekt in Oberkärnten

Das Projekt sieht vor, den Wasserschwall aus den Kraftwerken Gößnitz und Außerfragant zu fassen und durch einen Stollen in die Nähe des bestehenden Ausgleichsbeckens Rottau in der Gemeinde Reißeck zu leiten und zur Stromerzeugung zu nutzen. Es soll rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom aus Wasserkraft pro Jahr erzeugen. Zudem verbessert das Schwallausgleichskraftwerk den gewässerökologischen Zustand der Möll ebenso wie den Hochwasserschutz auf der Projektstecke von 21 Kilometern. Mit einer geplanten Investitionssumme von rund 200 Millionen Euro leistet das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zum Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung aus Wasserkraft und zu Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit in Kärnten.

Mehrere Varianten bei der Möll möglich

Bei einer Gesprächsrunde in Flattach präsentierte die Kelag am Freitag mehrere Varianten der Wasserführung (Abflussmodelle/Restwassermenge) der Möll auf der Projektstrecke in den Gemeindegebieten von Flattach, Obervellach und Reißeck nach dem geplanten Bau des Schwallausgleichskraftwerkes Kolbnitz. Diese sehen unterschiedliche Wassermengen in den Winter- und Sommermonaten vor. Prämissen dafür sind die Lösung der Schwall-Sunk-Thematik, der Erhalt der Speicherfunktion der Kraftwerksgruppe Fragant und die zusätzliche Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, in diesem Fall aus Wasserkraft.

Das ist im Bezirk Spittal geplant

So sieht das Abflussmodell für die Wintermonate vor, dass unterhalb des Kraftwerkes Gößnitz der gesamte Zufluss bis zu einer Basiswassermenge von vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde in der Möll verbleibt. Bei Obervellach, nach Einmündung des Mallnitzbaches, werden es, abhängig vom natürlichen Zufluss aus dem Zwischeneinzugsgebiet, fünf bis zehn Kubikmeter Wasser pro Sekunde sein und vor Kolbnitz sechs bis zwölf Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das dynamische Abflussmodell für die Sommermonate sieht unterhalb des Kraftwerkes Gößnitz eine Basiswassermenge von acht Kubikmeter Wasser pro Sekunde vor; nach der Einmündung des Kaponigbaches in Obervellach werden es bei mittlerem Zufluss aus dem Zwischeneinzugsgebiet rund 14 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sein und bei Kolbnitz rund 16 Kubikmeter pro Sekunde.

Weitere Gespräche und Informationstage

In der Gesprächsrunde heute sind weitere Gespräche vereinbart worden. Im Herbst 2024 plant die Kelag zusätzlich Informationstage für die Bevölkerung in den Gemeinden Flattach, Obervellach und Reißeck.