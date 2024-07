Mega! GAK angelt sich Stürmer-Talent Romeo Vucic aus Wien

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 15:52 / ©GAK 1902

Der 21-jährige Stürmer Romeo Vucic wechselt für die kommende Saison leihweise von der Wiener Austria zum GAK. Eine „Kaufoption“ wurde in den Vertrag bereits inkludiert.

Zahlreiche Einsätze bereits verbucht

Vucic bringt die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zeit bei uns mit. Der aktuelle U21-Nationalspieler kam mit 14 Jahren in die Jugend der Wiener Austria. Er durchlief alle Nachwuchsstationen und spielte ab der Saison 2020/21 für die Young Violets in Liga 2. Insgesamt absolvierte das junge Talent bereits 24 Spiele für die Jung-Austrianer.

Bereits Europa League-Luft geschnuppert

Im November 2021 gab er sein Debüt in der Bundesliga und sammelte bis heute 35 weitere Einsätze. Zudem kam er jeweils in einem Spiel der Conference League und der Europa League-Qualifikation zum Einsatz. Doch das sind aktuell nicht die einzigen guten Nachrichten aus Graz: Bereits vor wenigen Stunden verrät der GAK einen weiteren Neuzugang. Martin Kreuzriegler kehrt als neuer Innenverteidiger in die steirische Landeshauptstadt. Mehr dazu liest du hier.