Hitze-Alarm in Italien: 40-Grad-Marke könnte geknackt werden

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 16:00 / ©pexels.com

Die Hitzewelle bringt Italien aktuell so richtig ins Schwitzen. Das örtliche Gesundheitsministerium hat nun die höchste Hitze-Warnstufe für 17 größere Städte, darunter Rom, Bologna und Florenz ausgegeben. Mancherorts könnte sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden – vor allem in den süditalienischen Regionen Apulien und Basilikata sowie auf Sizilien stehen die Chancen gut. Vor negativen körperlichen Auswirkungen auch für gesunde Personen wird daher gewarnt.

Hitzewelle dauert an

Die extremen Temperaturen beschert das Hochdruckgebiet „Caronte“ unserem italienischen Nachbarn bereits seit einigen Tagen. Vor allem die verhältnismäßig hohe Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die hohen Temperaturen in den Städten schwer erträglich sind. Und so bald ist auch keine Abkühlung in Sicht. Die Hitzewelle soll noch bis Sonntag anhalten. Danach wird vor allem im Norden Italiens leichte Abkühlung, aber auch starke Gewitter erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2024 um 16:25 Uhr aktualisiert