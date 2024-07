Wörthersee: Wieder mehr Luxusimmobilien am Markt

Die Nachfrage nach Luxusimmobilien am Wörthersee ist nach wie vor hoch und zeigt sogar einen steigenden Trend, wie Thomas Hopfgartner, Geschäftsführer von LIVING DELUXE Luxury Real Estate, weiß. „Erfreulicherweise gibt es aber erstmals seit Jahren mehr Immobilienangebote am Wörthersee als in der Vergangenheit. Dies liegt hauptsächlich an einem Generationswechsel“, so der Experte. Die Käufer der Luxusimmobilien am Wörthersee seien in der Regel Privatpersonen, die ihr Geld sicher und stabil anlegen wollen.

Immobilien am Wörthersee immer gefragter

Die Preise für Immobilien am Wörthersee würden je nach Lage stark variieren. Besonders begehrt seien weiterhin Objekte direkt am See mit erstklassiger Ausstattung, gutem Zustand und schönem Ausblick, so Hopfgartner. Dabei seien Häuser und Apartments gleichermaßen gefragt. Der Immobilienmakler prognostiziert zudem, dass die Nachfrage nach Luxusimmobilien am Wörthersee weiter steigen wird. Als Grund nennt er die Vorteile der Region sowie Herausforderungen in den südlichen europäischen Urlaubsländern, wie vermehrte Waldbrände, extreme Temperaturen, Wasserverschmutzung und eine verschlechterte Sicherheitslage durch vermehrte Einbrüche. Dies wird voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg der Preise führen. „Denn das Ufer des Wörthersees ist nicht erweiterbar“, so Hopfgartner abschließend.