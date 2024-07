Tragödie in Tirol: LKW von Autobahn in Fluss gestürzt – Fahrer tot

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 16:12 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Ein LKW ist am frühen Freitagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Wattens von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der Fahrer, dessen genaue Identität vorerst noch nicht bekannt ist, kam dabei ums Leben, heißt es von Seiten der Polizei gegenüber den Medien. Das Schwerfahrzeug durchbrach ersten Informationen zufolge die Leitschiene und kam auf der Seite des Führerhauses im Wasser zum Stillstand.

Großeinsatz forderte die Einsatzkräfte

Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist vorerst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Am Großeinsatz vor Ort waren Feuerwehr, Rettung, Polizei und die Wasserrettung. Auch ein Notarzthubschrauber war an Ort und Stelle. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Innsbruck für einige Zeit gesperrt. (APA/red.19.7.24)