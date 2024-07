Gelungener Auftakt: Rotes Kreuz „verzaubert“ die Jugend

Bei der Eröffnung im Raiffeisen Sportpark haben sich gestern Abend nicht nur die rund 1.200 Jugendlichen und ihre Betreuer, sondern auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und dem Roten Kreuz von der Magie der Menschlichkeit verzaubern lassen. Der Magier Christoph Kulmer führte durch den stimmungsvollen Eröffnungsabend. Die Zaubershow von Kulmer sowie Akrobatik und Musikeinlagen sorgten für atemberaubende Momente.

Startschuss für Bundesjugendcamp 2024 gefallen

Mindestens genauso eindrucksvoll ist das Engagement aller, die beim Camp dabei sind. „Wenn man die Begeisterung und das Engagement der Jugendlichen und der Betreuer sieht, merkt man, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss“, betonte Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes Steiermark, bei der Eröffnung. Mit dieser ist damit auch der offizielle Startschuss für das Bundesjugendcamp 2024 gefallen.

Jede Menge Action bei Bewerb, Workshops und Rahmenprogramm

Für Langeweile bleibt auch in den kommenden Tagen keine Zeit. Seit die Jugendlichen am Donnerstag das Campgelände der Bruckner-Schule gestürmt und in den Klassenräumen ihre Lager aufgeschlagen haben, ist hier ständig etwas los. Seit Freitagfrüh ist auch der Bewerb für die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren bereits in vollem Gange: Bei sieben auf die Grazer Innenstadt verteilten Bewerbsstationen stellen dabei Jugendliche ihr Wissen in Erster Hilfe, psychischer Gesundheit und humanitärer Wertebildung unter Beweis. Alle, die gerade nicht beim Bewerb beschäftigt sind, lernen in Workshops neue Fähigkeiten. Von einer Hüpfburg, über sportliche Aktivitäten bis hin zu Exit the Room und Fotoworkshops wird viel geboten.

Besondere Highlights warten noch

Mit der Silent Disco am Campgelände Freitagabend und der Siegerehrung in der Messehalle B Samstagabend warten noch zwei Highlights auf die Teilnehmer. Bis zum Abschluss bleibt es aber beim morgigen Bewerb für die Jugendlichen im Alter von 10 bis 13 Jahren und auch abseits des Bewerbs weiter spannend. Viel Neues will von den Teenagern noch ausprobiert, viele neue Freundschaften geschlossen werden.

