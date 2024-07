Falsche Handwerker: Experten warnen vor Geschäften an der Haustür

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 16:48 / ©Montage: Canva

Ein Flyer im Briefkasten oder vermeintliche Helfer, die direkt vor der Tür stehen und ihre Dienste anbieten: Aus ganz Kärnten sind in den vergangenen Monaten immer wieder Meldungen über dubiose Handwerker eingegangen. Auch die Kärntner Polizei warnte bereits davor. Neben Fassaden- und Dachreinigungen werden auch Maler-, Pflaster-, Asphaltierungs- oder sogar Elektroarbeiten angeboten. „Meist ist nicht klar, ob es sich tatsächlich um gemeldete Unternehmer handelt. Direkt vor Ort ist das oft sehr schwer festzustellen“, weiß Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk.

Wirtschaftskammer Kärnten warnt

Besondere Vorsicht sei bei sofort zu leistenden Anzahlungen geboten, so der Experte. Die Preisgestaltung sei undurchsichtig und oft sei nicht ersichtlich, welche Leistungen tatsächlich enthalten sind. „Auf jeden Fall ist es immer ratsam, ein seriöses Kärntner Unternehmen zu beauftragen. Dann bekommt der Kunde nicht nur eine Rechnung, sondern hat auch eine Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten. Für viele Leistungen kann seit dem 15. Juli auch der Handwerkerbonus beantragt werden, der bis zu 2.000 Euro an Förderung vorsieht“, so Storfer.

„Arbeiten oft unprofessionell“

Hinzu komme, dass die Leistungen oft von unqualifiziertem Personal erbracht werden. „Durch unsachgemäße Arbeiten können große Schäden am Haus entstehen. Wir empfehlen, sich Angebote schriftlich vorlegen zu lassen und die Firmen auf der Website der Wirtschaftskammer zu überprüfen“, betont Storfer. Hilfreich sei auch eine Visitenkarte des Unternehmens mit Kontaktdaten und der Firmenwebsite, um das Impressum auf Vollständigkeit überprüfen zu können. Unvollständige Angaben würden auf einen unseriösen Anbieter hindeuten.

Wachsamkeit schützt vor Betrug

Aufpassen sollte man vor allem dann, wenn Anbieter mit Privatautos, Mietwagen oder Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen vorfahren, erklärt der Fachmann. Auch sollten sich Kunden keinesfalls unter Druck setzen lassen. Generell empfiehlt es sich, vor der Auftragsvergabe nämlich immer mehrere Angebote einzuholen. Bei Unsicherheiten, ob es sich um ein seriöses Unternehmen handelt, steht die Wirtschaftskammer Kärnten mit Informationen unter der Hotline 05 90 90 4 – 470 für Auskünfte zur Verfügung. Eine Meldung bei Verdacht auf unberechtigte Gewerbeausübung kann auch jederzeit online unter wkktn.at/pfuschermeldung erfolgen.