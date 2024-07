Seriengepäcksdieb am Wiener Hauptbahnhof geschnappt

Am Wiener Hauptbahnhof wurde ein Seriengepäcksdieb geschnappt.

Veröffentlicht am 19. Juli 2024, 16:55 / ©5 Minuten

Aufgrund des taktischen Vorgehens der zivilen Einsatzkräfte wurde der 30-jährige Marokkaner angehalten und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungsarbeit der Kriminalsachbearbeiter hat ergeben, dass der Verdächtige in den letzten Monaten mindestens drei Diebstähle begangen hat. Er soll auf Bahnsteige stehende Züge betreten und unbeaufsichtigte Gepäckstücke aus den Ablagefächern gestohlen haben. In einem Fall öffnete er sogar ein versperrtes Zugbegleiterabteil und entwendete einen Rucksack. Noch bevor die Opfer ihren Verlust bemerkten, verließ der 30-Jährige den Tatort. Der Schaden beläuft sich derzeit auf einen vierstelligen Betrag. Weitere Ermittlungen sind im Gange.