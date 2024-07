Alles neu in Schwanberg: Polizei und Bank erstrahlen im neuen Glanz

Zahlreiche Ehrengäste waren zur Eröffnung am Hauptplatz in Bad Schwanberg gekommen. Dabei empfing die Marktmusikkapelle Bad Schwanberg sämtliche Gäste mit einem Platzkonzert. „Der heutige Tag ist nicht nur ein wichtiger für die Bediensteten der örtlichen Polizei, sondern auch ein wichtiger für ganz Bad Schwanberg“, betont Landespolizeidirektor Gerald Ortner.

150 Jahre Polizei in (Bad) Schwanberg

Bereits seit 1875 – also beinahe seit 150 Jahren – sorgt die Polizei in (Bad) Schwanberg mit ihrer örtlichen Dienststelle für Sicherheit der mittlerweile mehr als 5.700 Menschen in den Gemeinden Bad Schwanberg und St. Peter im Sulmtal. Das Streifengebiet steht seit 1. November 2021 unter der Leitung von Kontrollinspektor Günther Zugriegel. „Mit einer modern ausgestatteten und barrierefreien Dienststelle im Erdgeschoß dieses Multifunktionsgebäudes sind wir nun noch besser in der Lage, die zunehmenden Herausforderungen zu meistern“, so der Inspektionskommandant. Dabei zeigte sich Zugriegel erfreut darüber, die neue und mehr als 190 Quadratmeter große Wache nach einjähriger Bauzeit gemeinsam mit den Gemeindebürgern eröffnen zu können.

©LPD Stmk/Huber ©LPD Stmk/Huber ©LPD Stmk/Huber

Zwei Jubiläen zu feiern

Auch die Vertreter der Raiffeisenbank Süd-Weststeiermark unter der Führung von Direktor Wolfgang Ruhri zeigten sich als Eigentümer des Gebäudes erfreut um die Eröffnung, zudem man selbst ein 130-jähriges Jubiläum zu feiern hatte. Mit einem „Tag der offenen Tür“ samt Besichtigungsmöglichkeit von Räumlichkeiten und Ausrüstung der Polizei sowie mit musikalischen Klängen der Polizeimusik Steiermark und der örtlichen Marktmusikkapelle fand die würdevolle Eröffnung am Hauptplatz von Bad Schwanberg seinen gemütlichen Ausklang.