Er schrie laut um Hilfe: 27-Jähriger lag in einem Feld

Der 27-Jährige fuhr mit seinem Motocross in Richtung Sprögnitz, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Feldzufahrt prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in ein angrenzendes Feld katapultiert, und der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert. Personen in der Nähe hörten die Hilferufe des Verletzten und fanden ihn schwer verletzt im Feld. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der 27-Jährige wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber C2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen.