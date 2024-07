Nach globaler IT-Störung gibt es weiterhin punktuelle Ausfälle

Innenminister Gerhard Karner berief am heutigen Freitag, dem 19. Juli 2024, unter der Leitung des stellvertretenden Generaldirektors für die Öffentliche Sicherheit, Michael Takacs, den Koordinationsausschuss ein, um einen einheitlichen Wissensstand zwischen allen betroffenen Stakeholdern zu gewährleisten. In Österreich gibt es aktuell keine flächendeckenden, sondern punktuelle Ausfälle wie am Flughafen Wien oder in einzelnen Krankenhäusern. Die Polizei und Notrufnummern sind nicht betroffen. „Die von der Firma ‚CrowdStrike‘ erarbeitete Lösung scheint bei den Betroffenen zu funktionieren. Die Behörden beobachten die Lage laufend und stehen im ständigen Austausch mit anderen Ministerien, kritischen Infrastrukturen und Partnerdiensten“, heißt es vom Innenministerium.