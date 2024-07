Hagel und Überflutungen: Gewitterfront hat die Steiermark fest im Griff

Wie bereits am Vormittag angekündigt, ziehen am heutigen Freitag wieder einige Unwetter durch die Steiermark. Besonders die Obersteiermark haben die Gewitterzellen aktuell wieder voll im Griff. Vereinzelt sind in den nächsten Stunden sogar Hagel und kräftige Windböen möglich. Die kräftigsten Zellen befinden sich gerade in der nördlichen Obersteiermark, im Inntal östlich Innsbruck und im Grenzgebiet Kärnten-Steiermark.

Warnstufe „Rot“ in bereits acht Bezirken

„Die Hauptgefahr stellen Starkregen und damit einhergehend kleinräumige Überflutungen, Muren und Rutschungen da“, warnen die Meteorologen von „skywarn.at“. Auch die österreichische Unwetterzentrale (uwz) rief bereits die Wetterwarnstufe „Rot“ in zahlreichen steirischen Bezirken aus. Besonders stark betroffen ist zurzeit das Murtal und die Bezirke Deutschlandsberg, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung.

Straßen bereits gesperrt

In den restlichen Teilen des Landes geht es aktuell noch relativ ruhig zu. Wegen der Überflutungen mussten bereits erste Straßen wieder gesperrt werden. Unter anderem musste die Triebener Straße bei Pöls wegen der massiven Wassermengen nun gesperrt werden. Besonders in Judenburg wüten derzeit heftige Gewitterzellen. „In den späteren Abendstunden kann auch noch die südliche Steiermark von den Gewittern erfasst werden“, waren die Meteorologen abschließend.